Bafta 2021, i vincitori della prima serata

Con i soli conduttori e presentatori in presenza, e i candidati collegati da remoto, sono stati annunciati i primi otto premi, prevalentemente tecnici. Nella serata di domenica, 11 aprile, i riconoscimenti per le categorie più importanti: il principe William, la cui partecipazione era prevista, ha annunciato il forfait in segno di lutto per la morte del nonno, il principe Filippo

Sono stati annunciati i i primi otto vincitori dei premi Bafta 2021, gli "Oscar inglesi", che nella prima delle due serate previste riguardavano prevalentemente categorie tecniche. La cerimonia dei Bafta 2021 si svolge infatti in due date differenti: dopo la premiazione nella prima serata di otto categorie minori, nella serata di domenica 11 aprile verranno annunciati i premi più importanti tra cui quello per il miglior film e il miglior regista. Lo show si tiene in presenza per i conduttori e per i presentatori delle varie categorie, tecniche ed artistiche, ma a distanza per tutti i candidati, che si collegheranno tutti da remoto in forma virtuale. La location per i premi cinematografici più importanti del Regno Unito rimane sempre la stessa, ovvero la Royal Albert Hall (TUTTE LE NOMINATION).