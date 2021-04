Lady Gaga dà il via a collaborazione con Dom Pérignon

La cantante ha collaborato con il celebre marchio di champagne francese per una campagna multimediale scattata dal fotografo britannico Nick Knight. Per l’occasione, la star ha disegnato una scultura in edizione limitata i cui proventi andranno a favore della Born This Way Foundation, l’organizzazione no profit fondata da lei e da sua madre

Lady Gaga ha collaborato con Dom Pérignon lanciando The Queendom, un universo in cui a fare da padrona è la “libertà creativa assoluta”, come sottolinea il marchio di champagne francese presentando la punta di diamante del progetto.

Stiamo parlando del cortometraggio da un minuto che fa parte della campagna diretta dal fotografo britannico Nick Knight, un mini-film spettacolare intitolato Creative Freedom Is Power.



Nel corto si vede la cantante posare con look elaborati, tutte mise che sono opera di Haus of Gaga, il team creativo della star a cui si deve quello che è il suo filo conduttore: lo stile stravagante che la connota in ogni occasione.



Secondo quanto riportato dal magazine statunitense Variety, gli outfit mostrati sono quelli creati per il videoclip di Free Woman, brano contenuto nel suo album del 2020, Chromatica.

Oltre alla cantante, vediamo come “co-protagonista” anche la bottiglia di Dom Pérignon Rosé Vintage 2006.