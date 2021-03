Louis Vuitton, una donna e la sua Capucines

Léa Seydoux immortalata da Steven Meisel insieme all'iconica borsa della maison di Lvmh per la nuova campagna Leathergoods. Protagonista l’eleganza senza tempo della Capucines.

Si dice che sia la segreta fonte di potere, sicuramente è l’accessorio più desiderato.

Il rapporto tra la donna e la sua borsa è protagonista di Leathergoods, la nuova campagna Louis Vuitton in cui accanto alla sua Capucines compare la bellissima Léa Seydoux, già ambasciatrice della Maison.



Ritratta dal celebre fotografo Steven Meisel, l’attrice francese è avvolta tra le lenzuola di un letto sfatto in un set essenziale dove a emergere è una relazione sensuale, quasi carnale, con la sua borsa. Sotto la direzione artistica di Nicolas Ghesquière e lo styling di Marie-Amélie Sauvé, l’attrice premiata per il film 'La vita di Adele' ricorda la Marylin Monroe immortalata nel 1961 da Douglas Kirkland.

A risaltare è soprattutto l’eleganza senza tempo della Capucines Mm in pelle nera Taurillon.



“La Capucines incarna l’essenza dell’artigianalità francese. Sono molto onorata di essere l’ambasciatrice di questa borsa che amo e indosso sempre“, dichiara l’attrice francese.

Meticolosamente disegnata, La Capucines racchiude infatti molti elementi artigianali assemblati in centinaia di passaggi e rappresenta l’emblema del tradizionale savoir-faire di Louis Vuitton. Il suo nome è ispirato a Rue Neuve-des-Capucines, la via in cui Louis Vuitton aprì nel 1854 il suo primo negozio.

Un classico-moderno creato con pregiati pellami che la rendono una borsa senza tempo, compagna per la vita di fortunatissime donne.