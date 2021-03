Gabry Ponte diventa papà, la foto dell’ecografia: chi è la fidanzata?

Il dj e producer Gabry Ponte , celebre per aver fondato negli anni Novanta il gruppo musicale eurodance italiano Eiffel 65 , ha dato un annuncio importantissimo sul suo profilo di Instagram: diventerà papà, come ci dice l’ecografia che mostra a tutti i suoi follower con grande emozione. Molto riservato circa la sua vita privata, per ora della sua compagna, la madre del figlio/a in arrivo, non si sa nulla di ufficiale.

La misteriosa compagna di Gabry Ponte

Ma chi è la compagna di Ponte? La domanda non ha per ora risposta: la fortunata mother to be non è stata per ora rivelata. Aspettiamo annunci (o perlomeno indizi) ufficiali, che arrivino direttamente da Ponte, se ce ne vorrà dare…



Gabry Ponte è un Vip che va controcorrente perché cerca di rimanere ai margini del gossip, lasciando fuori la propria vita privata e tutelando al massimo la sua famiglia. Le uniche foto personali che l'artista ha pubblicato sui social lo ritraggono assieme alla sorella e ai suoi tre nipoti, persone a cui è particolarmente legato e che sono molto presenti nella sua vita.



Questa bella notizia che ci dà sui suoi social network arriva pochi mesi dopo una notizia ben lontana da questa, ossia quella relativa all’intervento al cuore a cui ha dovuto sottoporsi per una malattia congenita.



Questo fiocco (rosa o azzurro che sia) viene quindi appeso in un momento importante della sua vita, dando a Ponte un entusiasmo e una felicità davvero contagiose. Vederlo emozionato nello scatto che ha voluto condividere con il mondo intero è commuovente!



"E niente... Sto per diventare papà! Quante emozioni quest'anno”. Con queste parole ha corredato la foto, senza tuttavia taggare o menzionare nessuno.