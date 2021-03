Covid, il video dei lavoratori dello Spettacolo alla Reggia di Venaria

Sono giorni, settimane pesanti per il mondo della cultura e del teatro in particolare. La data della sospirata riapertura, il 27 marzo in coincidenza con la Giornata Mondiale del Teatro, si è dissolta come un miraggio a causa del moltiplicarsi delle zone arancioni e rosse, incompatibili con la riapertura di cinema e sale (SPECIALE CORONAVIRUS). Gli artisti continuano a mobilitarsi, sia fisicamente che virtualmente: da sabato 27 marzo il Piccolo Teatro di Milano è occupato da studenti e lavoratori dello spettacolo in attesa di chiarimenti su sussidi e riaperture dal governo e dal ministro Franceschini, nella solidarietà di molti cittadini, mentre sui social continuano a comparire opere e creazioni di sensibilizzazione a un problema economico, sociale e culturale sempre più esteso e profondo.