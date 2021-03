Alessia Marcuzzi si sveste per la campagna del suo brand "Luce"

Per il lancio della nuova linea corpo del suo marchio di cosmetici, la conduttrice televisiva, attrice ed ex modella ha scelto di attenersi alla filosofia no gender. E ha deciso di metterci la faccia, anzi: il corpo (nudo). Per il lancio, Alessia Marcuzzi posa senza veli in alcuni scatti che celebrano il body positive e la diversità

Alessia Marcuzzi ha appena lanciato una nuova linea per il corpo del suo brand di cosmesi, Luce Beauty , e per farlo ha deciso di metterci la faccia. Anzi: il corpo, nudo e bellissimo nella sua naturalezza. A 48 anni, la conduttrice del programma Le Iene mostra con orgoglio le sue curve e la sua fisicità che vuole essere un inno alla natura, in ogni sua declinazione e genere. No gender è la filosofia che sta alla base di questa collezione di prodotti per il corpo, inserendosi in una tendenza bella e buona, letteralmente. “Quando ho deciso di realizzare questa campagna mi sono ispirata a ciò che in questo momento ci manca di più, il contatto fisico. Volevo che Luce fosse inclusiva, per ogni corpo e per ogni genere. Infatti La mia linea va bene per tutti! Abbiamo scattato le foto sul prato qualche settimana fa, in totale sicurezza ovviamente, illuminati solo dalla luce e dai miei prodotti di origine naturale. Per sognare di poter stare presto di nuovo insieme, vicini, all’aria aperta, in un posto qualunque, senza filtri, né barriere. E per ricordare sempre quanto sia importante la libertà”, con queste parole Alessia Marcuzzi ha corredato i suoi scatti senza veli postati sui suoi social network.

Luce Beauty by Alessia Marcuzzi

approfondimento

Luce Beauty by Alessia Marcuzzi è il marchio di skincare nato nel maggio 2020 che ha scelto di schierarsi in prima linea nella battaglia contro gli stereotipi di genere.

Una linea per il corpo gender free e adatta a tutti. Per citare le sue parole, “Luce is for every-body, Luce has no gender. La mia linea corpo esce il 24 marzo e non ha sesso, è per tutti”.



E a poche ore dal debutto di questa nuova capsule di prodotti, le sue foto in veste-sveste di testimonial stanno facendo il giro della rete.



Nel bel mezzo di un prato fiorito che inneggia alla rinascita della natura, citando la Primavera la “Venere botticelliana” interpretata dalla Marcuzzi è attorniata da tanti altri comprimari. Persone di ogni genere, sesso, età ed etnia, in un vero e proprio inno alla diversità e anche al body positive.



I corpi celebrati da Luce Beauty che gli scatti della campagna immortalano, infatti, non sono i soliti fisici “da passerella”, quelli che forzatamente rientrano nei canoni estetici restrittivi e spesso impossibili da raggiungere (se la propria costituzione corporea non gioca a favore di quei canoni).

Quelle celebrate da Luce Beauty by Alessia Marcuzzi sono corpi caratterizzati da un tipo di fisicità (anzi: tanti tipi di fisicità) che meglio rispecchiano la varietà che si trova per strada, scostandosi da ciò a cui negli ultimi decenni ci hanno abituato le passerelle in maniera univoca e forzata.