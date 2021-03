I primi 40 anni di Hello Spank, i personaggi del cartone animato

Il 7 marzo 1981 è andato in onda il primo episodio della serie anime divenuta in seguito un vero e proprio franchise a livello internazionale

Hello! Spank, l’anniversario

approfondimento

Shun'ichi Yukimuro e Shizue Takanashi sono i due creatori del manga pubblicato nel 1979. Due anni dopo Hello! Spank arriva in televisione affermandosi come un fenomeno mediatico di portata internazionale. Il successo valica i confini giapponesi, arrivando in tutto il mondo grazie agli oltre sessanta episodi dell'anime, che fanno immediatamente centro nel cuore degli spettatori.

Il 7 marzo 1981 il primo episodio della serie, intitolato Un cane... poco serio, debutta in Giappone introducendo i protagonisti agli spettatori; circa dodici mesi dopo è la volta dell’original anime video dal titolo Le pene d'amore di Spank.