OffCamp: sentirsi vivi e restare attivi durante la pandemia

La pandemia ( SPECIALE CORONAVIRUS ) sta costringendo tantissimi locali e centri culturali italiani a restare chiusi a tempo indeterminato, nella nebulosa speranza di riaprire tra qualche mese. In molti si stanno ingegnando per escogitare soluzioni alternative per rimanere attivi: è il caso di Off Topic, hub culturale della città di Torino, che ha lanciato da qualche settimana il progetto di formazione Off Camp.

approfondimento

Scala, appello di Dominique Meyer: "Vacciniamoci e riapriamo i teatri"

Il progetto Off Camp è un'idea di The Goodness Factory, in collaborazione con Cubo Teatro e Klug, per i trenta lavoratori di uno spazio culturale che dall’8 marzo 2020 - giorno del primo lockdown - non ha mai smesso di resistere: formatori e aziende di settore, di caratura nazionale e internazionale, mettono le loro esperienze al servizio delle progettualità dell’hub culturale torinese per consentirgli, a quasi tre anni dalla sua nascita, di accelerare.

La formazione giornaliera in cui lo staff sarà coinvolto toccherà le molteplici aree lavorative, tematiche e progettuali che, da sempre, vivono e popolano uno spazio come OFF TOPIC, progetto del TYC - Torino Youth Centre, Centro di Protagonismo Giovanile di Torino, che ospita musica dal vivo, teatro ed eventi, ma anche attività di inclusione sociale e di promozione del territorio; un co-working ma anche il Bistrò con la sua cucina stagionale e la sua experience in food & beverage; workshop e conferenze, ma anche residenze artistiche, spettacoli teatrali, reading e molto altro. In questi video vediamo due collaboratori di Off Camp: la sociolinguista Vera Gheno, collaboratrice dell'Accademia della Crusca, che ha curato alcuni approfondimenti sul superamento del gender gap anche con l’autocoscienza maschile, e Bertram Niessen, presidente e direttore scientifico di cheFare, agenzia per la trasformazione culturale. Il prossimo appuntamento con OFF CAMP, nel mese di aprile, sarà con SocialFare, il Centro per l’Innovazione Sociale che progetta e supporta idee e soluzioni innovative per rispondere alle sfide sociali contemporanee: maggiori informazioni sul sito ufficiale offtopictorino.it.