Paris fashion week, la moda si sposta in Francia

Digitale come quella appena conclusa a Milano, la Fashion week in corso a Parigi presenta fino al 10 marzo tutte le nuove collezioni autunno-inverno 2021-2022. Video e sfilate sono visibili in tempo reale, come già avvenuto per le collezioni Uomo e Haute Couture, sulla piattaforma dedicata di FHCM - Fédération de la Haute Couture et de la Mode -, oltre che sui canali online e social di ciascun brand.

Tra le maison in passerella Givenchy, con Matthew Williams alla sua seconda prova come direttore creativo della maison, e Jil Sanders. La griffe fondata nel 1968 dall’omonima designer tedesca e di proprietà del gruppo giapponese Onward Holdings, è stata da poco acquisita dal gruppo Otb di Renzo Rosso.