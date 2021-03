Casa degli artisti, la campagna di crowfounding

Dal 5 febbraio è partita la campagna di crowfounding di Casa degli Artisti, spazio milanese dedicato al mondo dell'arte, delle performance e dello spettacolo. Della raccolta fondi si occupa la piattaforma Produzioni dal Basso. Una campagna inaugurata in un momento particolare: a un anno dalla riapertura della Casa degli Artisti. La campagna di crowdfunding resterà aperta per 45 giorni ed è stata studiata da Aragorn, società di consulenza e servizi per il terzo settore.

Un aiuto per ripartire

Il momento difficile, segnato dall'emergenza sanitaria, rischia di non far più riaprire le porte a un luogo di incontro e scambio per artisti, e non solo. La Casa chiede allora una mano per far ripartire le proprie attività e scongiurare la chiusura.

i primi a donare

I primi a decidere di donare sono stati proprio gli artisti che fino a questo momento sono passati dalla Casa: si tratta di Camilla Alberti, Sergio Breviario, Pietro Coletta, Michele Guido, Chiara Longo Rebecca Moccia, Luca Pozzi, Eleonora Roaro e Filippo Romano.

"Non si può volere una città senza cultura"

“Sostenere questo progetto - commenta il team di lavoro di Casa degli Artisti - significa contribuire all’esistenza e alla vitalità di un bene comune della città, ricevuto in dono 110 anni fa. Sappiamo poco del nostro futuro, ma è certo che non si può volere una città senza luoghi per le arti e la cultura.”