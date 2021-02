Naomi Campbell, il servizio fotografico inedito: le foto

L’impegno sociale

Naomi ha scritto la storia della moda diventando la prima donna di colore ad apparire sulla copertina di Vogue, e poi su Time Magazine. Negli ultimi anni si è dedicata all’attività filantropica, che l’ha portata ad aggiudicarsi il Fashion Icon Award ai Fashion Awards 2019 per le sue attività umanitarie. Anche in questa occasione non ha mancato di sottolineare il suo impegno, infatti la modella sostiene dal 2013 l’orfanotrofio Children from the Rising Sun di Malindi: “Quando sono in Kenya ci sono giorni meno frenetici di altri, ma sono sempre impegnata. Al momento sto facendo più attenzione a causa del Covid ma ho comunque visto i bambini nell'orfanotrofio che sostengo, non volevo deluderli. Voglio raggiungere quante più persone possibile. Voglio diffondere la consapevolezza. C'è una parte di me per cui, se amo qualcosa, voglio che il mondo lo sappia”, ha dichiarato. Proprio in questi giorni Naomi ha infatti pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui mostra le sue attività nell'orfanotrofio keniota. Smessi i panni da supermodella è possibile vedere una Naomi inedita, intenta a servire ai tavoli e ballare con i bambini.

Naomi Campbell è anche da sempre attiva a denunciare le discriminazioni razziali nel mondo della moda, e anche questa volta è tornata sull’argomento: “Sono felice di far parte di un servizio fotografico con giovani creativi che hanno tutti il mio colore della pelle, è molto raro, Luis è il terzo fotografo di colore con cui lavoro in tutta la mia carriera”, si legge su i-D.