Milano Fashion Week al via, al Teatro Parenti la sfilata di Calzolari

E' stato interamente girato all'interno del Teatro Franco Parenti di Milano il video con cui lo stilista Gilberto Calzolari presenta la sua collezione alla Milano Fashion Week , così come Valentino ha scelto di sfilare al Piccolo, in segno di attenzione per il difficile momento dei luoghi di cultura.

Se ieri l'iniziativa "Facciamo luce sul teatro" ha illuminato come per magia i teatri di Milano per una notte, "l'attenzione – è l'invito del giovane stilista - deve restare alta anche nei prossimi giorni: teatri, cinema, musei e luoghi di cultura sono chiusi da troppo tempo. Ne abbiamo bisogno come l'aria per respirare. Con tutte le misure di sicurezza necessarie, chiediamo a gran voce che vengano riaperti il prima possibile!" Nella sala grande e vuota, messa a disposizione da Andrée Ruth Shammah, si muovono i capi della nuova collezione, tutta ecosostenibile e ispirata a "un romanticismo malinconico verso ciò che non sarà più, ma anche - spiega ancora Calzolari - a una sensazione di ribellione e di energia, di voglia di reagire e di fare, verso un futuro libero da tutte le costrizioni del momento!