Morto il regista e scrittore Guido Stagnaro, papà di Topo Gigio

Guido Stagnaro era il papà letterario di Topo Gigio, nonché uno dei pionieri della tv in Italia, prima in Rai e poi nelle reti private, si è spento a causa delle conseguenze del Covid (SPECIALE CORONAVIRUS). Una carriera lunga quattro decenni che lo ha visto regista, attore, autore teatrale e televisivo e soprattutto fecondo scrittore e sceneggiatore di oltre trecento fiabe per bambini, conquistando più volte il Premio nazionale di Regia televisiva. Nel 2009 è stato testimonial d'eccezione del Premio H.C. Andersen di Sestri Levante. Dalla Tv dei ragazzi alla regia di spettacoli musicali, commedie, sit-com e film per il piccolo schermo, Stagnaro è stato testimone e protagonista della storia della televisione italiana e dei suoi cambiamenti.