Addio ad Arturo Di Modica, lo scultore del Toro di Wall Street

Lo scultore Arturo di Modica è morto ieri sera a Vittoria, nella sua casa di contrada Pozzo Bollente, da molti anni lottava contro un tumore. Aveva 80 anni, festeggiati qualche mese fa. L'artista aveva trascorso gran parte della sua esistenza negli Stati Uniti. E' l'autore del celebre "Toro di Wall Street", noto negli Usa come Wall Street Bull o Charging Bull: un grande scultura in bronzo che realizzò interamente a sue spese nel 1987, dopo il crollo della Borsa di Wall Street. Di Modica, che in quegli anni viveva negli Usa, volle simboleggiare la forza possente e la capacità di rinascita del popolo americano nei momenti difficili, nonché della Borsa di risollevarsi.