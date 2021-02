Moda, al via AltaRoma (in digitale). Seguono Firenze e Milano

Come già annunciato, a causa dell'emergenza sanitaria, l'edizione invernale di Altaroma, in programma dal 18 al 20 febbraio, sarà presentata totalmente in digitale, in diretta dallo Studio 12 di Cinecittà. Prima Roma, poi Firenze e infine Milano. Partono gli appuntamenti all'insegna della moda italiana, anche in epoca Covid (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Questa mattina, il talk di apertura della fashion week di "AltaRoma", quest'anno in versione rigorosamente digitale. La presidente Silvia Venturini Fendi ha spiegato: "Iniziamo noi oggi, poi ci sarà Firenze e si terminerà con la Milano Fashion Week" che partirà il 23 febbraio.

