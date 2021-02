Rihanna su Instagram in topless e boxer Fenty: la foto

Uno scatto a dir poco provocante quello pubblicato da Rihanna sulla propria pagina ufficiale Instagram. Un topless che gioca con il proprio pubblico, tra vedo e non vedo. Nella foto la si vede indossare unicamente boxer, collane e bracciali. A coprire il resto ci pensa lei con il solo braccio sinistro, che non riesce a contenere del tutto il generoso décolleté.

Quasi 9 milioni di mi piace per questo post: “Quando Popcaan mi dice ‘Ragazza, non voglio che indossi nessuna lingerie per me stasera”. Una dimostrazione d’affetto da parte dei suoi fan, che attendono però con ansia l’arrivo del suo prossimo lavoro discografico. È dal 2016, infatti, che la cantante non pubblica un nuovo lavoro.

Rihanna, scoppia la polemica

Quando una star decide di pubblicare uno scatto sul web mette sempre in conto la possibilità di scatenare una polemica. È quello che è accaduto a Rihanna con il post del suo topless. Sorprendentemente non è la posa hot ad aver infastidito alcuni, quanto il fatto che la cantante indossasse una collana di Ganesha, divinità induista.

In molti hanno commentato con fastidio, lamentandosi dell’accostamento tra la figura divina e la nudità della popstar: “Per favore, smettila di sfruttare la mia religione per la tua bellezza”. Questo è uno dei tanti commenti pubblicati. Altri hanno invece scritto: “Usi i nostri valori come accessorio”.

Una mossa probabilmente non priva di significato, quella di Rihanna. Non sembra un caso, infatti, che la popstar abbia scelto proprio una divinità induista. Di recente ha generato un certo scalpore con un tweet indirizzato al governo dell’India, che ha risposto in maniera repentina e polemica.

Su Twitter la star ha pubblicato un articolo della CNN, invitando i propri follower a parlare e ragionare delle proteste dei contadini in India. Nel testo si spiegava come il governo avesse bloccato l’accesso a internet per alcuni giorni nelle aree intorno alla capitale Nuova Delhi. Da più di due mesi, infatti, centinaia di migliaia di contadini sono accampati per protestare contro l’introduzione di tre leggi sulla liberalizzazione del commercio agricolo.

“Perché non ne stiamo parlando?”. Ecco il semplice post di Rihanna, che si è ritrovata al centro di una vicenda internazionale. Il ministero degli Esteri indiano, infatti, ha risposto prontamente, pur non citandola. Nel comunicato si faceva riferimento a “gruppi di interesse per il sostegno internazionale contro l’India”. Si incitava inoltre a non cedere alla “tentazione sensazionalistica di hashtag e commenti sui social”.