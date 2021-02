Cara Delevingne e Jaden Smith, è nata una nuova coppia?

San Valentino quest’anno ha portato con sé tante, tantissime sorprese. Ci sono state numerose coppie per la prima volta insieme sui social, a conferma di insistenti gossip. Ma ci sono state anche paparazzate del tutto inaspettate, come il protagonista di “Bridgerton” Regè Jean-Page con la fidanzata copywriter Emily Brown .

L’amicizia tra Cara Delevingne e Jaden Smith è decisamente passata ad un altro livello. I due sono stati paparazzati nel giorno di San Valentino, mentre si baciavano in pubblico a West Hollywood. La modella 28enne ha conosciuto il figlio di Will e di Jada Pinkett-Smith, di sei anni più giovane, nel 2017. Ora, però, le foto sembrano parlare d’amore: Jaden ha regalato a Cara un enorme bouquet composto da due o tre dozzine di rose rosse, alto la metà di lui. E l’ha fatto proprio nel giorno degli innamorati. Dopo un abbraccio, tutto documentato dal Mail Online, i due si sono baciati sulle labbra.

L’amore secondo Cara Delevingne

Cara Delevingne e Jaden Smith si sono conosciuti sul set di “Life In A Year”.

“Rimarrò sempre pansessuale, credo. Ci sono volte in cui mi sento molto femminile, altre in cui mi sento più uomo. Non importa come ci si definisce, se lei, lui o loro: io mi innamoro della persona” diceva lei qualche tempo fa, commentando il suo impegno da attivista Lgbtq.

“Mi sono sempre sentita male per chiunque abbia mai avuto una relazione con me. È molto difficile mantenere la normalità. Penso che sia il motivo per cui tendo a mantenere la mia vita privata molto più privata ora, perché quel fatto di essere un personaggio pubblico, effettivamente rovina molte cose”. Peraltro, più volte la modella e attrice ha confessato di aver ricevuto pressioni: “Mi hanno detto che non potevo stare con una donna e, contemporaneamente, fare l’attrice. Dovevo avere la barba per stare con una donna. Avete presente cosa vuol dire avere una conversazione con un tizio e dirgli: farò finta di stare con te ma non ti amo davvero?. In un certo senso credo che più mi spingevano in quel senso, più io sentivo il bisogno di andare dalla parte completamente opposta”. Che ora abbia trovato la sua serenità, al fianco del talentuoso figlio di Will Smith?