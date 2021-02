Grande Fratello VIP: chi sono i concorrenti in nomination

Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi sono pronti a darsi battaglia per la conquista del terzo posto per la finale del programma che andrà in onda lunedì 1° marzo

Grande Fratello VIP: il televoto

L’ultima puntata del Grande Fratello VIP (FOTO) ha visto l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, risultata la meno votata dal pubblico con il 28% dei voti, ad avere la meglio Samantha De Grenet e Andrea Zenga che hanno rispettivamente ottenuto il 40% e il 32%.

L’appuntamento ha poi visto un gioco a catena che ha portato all’individuazione di una rosa di concorrenti, chiamati a sottoporsi al giudizio degli spettatori per la conquista di un posto in finale. Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta sono i concorrenti attualmente in sfida, il più votato dal pubblico strapperà un biglietto per l'appuntamento conclusivo del reality-show, la cui messa in onda è fissata per lunedì 1° marzo.