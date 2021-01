Pamela Anderson su Instagram: lascio i social, controllano le menti

La notizia, per la verità, non è stata criticata dai suoi followers (che ammontano a 1,2 milioni). Anzi, la maggior parte dei commenti sotto al post sono favorevoli a tale scelta. E, tra qualche augurio e qualche complimento, non manca chi ha scelto di imitarla.

Il post di commiato di Pamela Anderson

“Questo sarà il mio ultimo post su Instagram, Twitter e Facebook” ha esordito Pamela Anderson (FOTO) sul suo profilo.

“Non sono mai stata interessata ai social media. E, ora che mi sono sistemata nella vita e che sono sinceramente ispirata a leggere e a stare nella natura, mi sento libera. Grazie per il vostro amore. Che Dio vi benedica. Spero che troviate la forza e l'ispirazione per inseguire i vostri obiettivi e per non lasciarvi sedurre dal tempo sprecato. Questo è quello che loro vogliono e che possono usare per fare soldi: controllare il vostro cervello”.

Fino ad oggi, l’attrice era abbastanza attiva su Instagram (tanto da aver postato l'ultima volta sulla piattaforma solamente pochi giorni fa). Su Twitter, inoltre, ha recentemente condiviso messaggi di sostegno per le cause che le stanno a cuore, dalla condanna del fondatore di WikiLeaks Julian Assange alla PETA. Ora, però, è tempo per lei di vivere una nuova vita. Una vita completamente offline.