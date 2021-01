Francesco Guccini, al padre la Medaglia d’onore antifascista

Questo riconoscimento onorifico spetta agli ex deportati civili e militari come risarcimento morale. Quella a Ferruccio Guccini è stata decretata dal presidente della Repubblica lo scorso 15 dicembre 2020. Non si hanno ancora notizie ufficiali su quando potrebbe avvenire la consegna (si ipotizza il Giorno della Memoria).

È stato uno degli Internati Militari Italiani, definizione attribuita dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati e deportati nei territori della Germania dopo la proclamazione dell'armistizio dell'Italia. Si tratta dei militari che decisero di non continuare a combattere nelle file dell'esercito tedesco, inviati quindi nei lager in Germania come prigionieri di guerra.

La figlia di Francesco Guccini conferma la notizia



approfondimento

Shoah - I film sull'Olocausto da vedere per non dimenticare

A dare conferma della notizia è la nipote di Ferruccio, ossia la figlia del cantautore Teresa Guccini.



"Sono anni che svolgo ricerche sulla storia di mio nonno che non parlò mai dell'accaduto. Recentemente ho prodotto i documenti necessari per fargli ottenere la medaglia. Mio nonno, persona molto discreta, forse non avrebbe gradito perché non amava le onorificenze. Mi sono chiesta se, per questo motivo, fosse o meno giusto richiederla. Ho pensato che in tempi come questi dove il revisionismo sta prendendo sempre più piede, fosse importante un riconoscimento che può servire per raccontare ancora una volta alle nuove generazioni gli orribili eventi di quegli anni. Un modo per sottolineare ancora una volta l'importanza della memoria”, ha dichiarato Teresa Guccini all'Ansa.