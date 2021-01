Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato e chi è il primo finalista

Cecilia Capriotti è la nuova eliminata del programma . La showgirl ha abbandonato la casa rinunciando per sempre al suo sogno di salire sul gradino più alto del podio, al televoto Stenia Orlando, Dayane Mello, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò per il primo posto da finalista.

Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Il padrone di casa ha accompagnato il pubblico in una serata piena di emozioni, colpi di scena, imprevisti, un’eliminazione e un nuovo televoto per decretare il primo finalista.

Grande Fratello VIP: QUATTRO CONCORRENTI AL TELEVOTO

La puntata del Grande Fratello VIP (FOTO) ha poi regalato altri colpi di scena, infatti Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti l’allungamento del programma e il ritorno del doppio appuntamento a partire da venerdì.

Inoltre, il conduttore ha chiesto ai ragazzi quale donna non avrebbero voluto in finale e alle ragazze chi avrebbe meritato la vittoria tra le concorrenti non precedentemente indicate arrivando così a delineare i nomi delle vip al televoto.

Dayane Mello, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi si daranno quindi battaglia e la preferita dal pubblico conquisterà il primo posto nell’attesa finale del programma.