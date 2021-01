La rapper ha postato su Instagram alcune immagini del primogenito nato a settembre. “Essere madre è il lavoro più soddisfacente che abbia mai fatto” ha scritto, senza rivelare il nome del bambino Condividi:

Nicki Minaj ha condiviso con i suoi follower alcune immagini inedite del suo primo figlio, tre mesi, nato lo scorso settembre. A corredo delle foto, alcune parole dedicate alla maternità.

Nicki Minaj, ecco il volto del figlio approfondimento Nicki Minaj, in arrivo un documentario sulla sua vita “Papà orso, grazie per avermi scelto come tua mamma” ha scritto su Instagram Nicki Minaj, mostrando il volto del suo primo figlio, nato il 30 settembre scorso. “Essere madre è, di certo, il lavoro più appagante che io abbia mai fatto. Vorrei mandare tanto amore a tutte le madri là fuori e grandi abbracci a tutte le donne che hanno portato avanti una gravidanza in un periodo tanto difficile” ha scritto su Instagram la rapper 38enne. Il bambino è nato dall'amore con il marito Kenneth Petty, sposato a ottobre 2019. Nicki Minaj non ha però voluto rivelare il nome del piccolo, che nella didascalia ha chiamato “Papa Bear”, papà orso. Tempo fa, ai suoi fan ha però rivelato qual è il nome che avrebbe voluto scegliere per lui: Ninja. “Sapete quale sarebbe dovuto essere il suo nome? Penso che potrei ancora cambiarlo. Un sacco di persone hanno detto che gli piaceva ma io ho detto: 'Nah'. Il suo nome doveva essere Ninja. L'ho cambiato all'ultimo minuto". Nelle foto il bambino appare vestito e agghindato con dei capi griffati. Tra le altre cose, si vedono una tutina abbinata a calze di Fendi, maglioncino Versace, collane, bracciali e orologi preziosi.

Immagine tratta dal profilo Instagram @nickiminaj

Nicki Minaj parla del parto approfondimento Nicki Minaj è diventata mamma: nato a Los Angeles il suo primogenito Recentemente la rapper ha risposto ad alcune domande dei suoi follower, descrivendo i momenti prima del parto. “Ero nuda, ero appena uscita dalla doccia e avevo chiesto a mio marito di massaggiarmi la schiena. Mentre mi spostavo verso di lui ho sentito l’acqua che cominciava a uscire. Ero stranamente calma e ho detto in maniera tranquilla: ‘Oh mio Dio, sto cominciando ad avere le doglie’”. La rapper ha poi parlato nel dettaglio anche del parto. "Parto vaginale naturale con epidurale. Ho spinto per 2 ore e mezza. L'epidurale non si è esaurita abbastanza da farmi sentire le spinte. Una volta che sono stato in grado di sentire il dolore, l'ho spinto fuori” ha spiegato ai fan.