Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato lunedì 28 dicembre

Sonia Lorenzini ha abbandonato la casa più spiata d’Italia con il 10% dei voti; in nomination Mario Ermito, Giacomo Urtis, Giulia Salemi e Andrea Zenga

Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con la quinta edizione del Grande Fratello VIP . Maria Teresa Ruta, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis e Samantha De Grenet si sono sottoposti al giudizio del pubblico a casa per poter rimanere all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello VIP: SONIA LORENZINI ELIMINATA

Un’eliminazione, chiarimenti, sorprese e nuove nomination. L’ultimo appuntamento con il reality-show ha visto i concorrenti protagonisti di numerosi momenti molto emozionanti e inaspettati. Il conduttore, affiancato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo, ha accompagnato il pubblico nel corso della serata fino all’atteso momento dell’eliminazione.

I quattro concorrenti in nomination si sono dati battaglia nei giorni precedenti, quando i telespettatori hanno potuto scegliere il loro preferito andando così a eliminare il vip con meno voti.

Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet sono state le prime due concorrenti a poter rimanere all'interno della casa; a loro si è poi aggiunto Giacomo Urtis. Eliminata quindi Sonia Lorenzini con il 10% dei voti. Queste le altre percentuali: 55% per Maria Teresa Ruta, 18% per Samantha De Grenet e infine 17% per Giacomo Urtis.