Vasco Rossi e Michelle Hunziker con Roberto Bolle in Danza con me 2021

Il primo gennaio andrà in onda lo show con protagonista l'étoile. Super ospite Vasco Rossi: “Mi ha fatto il regalo di presentare da me il suo nuovo brano, “Una canzone d’amore buttata via”

Roberto Bolle sarà il protagonista assoluto di “ Danza con me ”, lo show in onda il primo gennaio su Rai 1. A condurlo ci saranno Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Tanti gli ospiti, tra i quali Vasco Rossi , Diodato e Ghali.

Tra i tanti ospiti dello show, anche Vasco Rossi . “Mi ha fatto il regalo di presentare da me il suo nuovo brano, “Una canzone d’amore buttata via”: è stato un incontro molto bello" ha spiegato Bolle. " Vasco ama la danza e il teatro, aveva collaborato con la Scala. Il pezzo che abbiamo fatto insieme è stato registrato a ottobre all’Ansaldo, abbiamo scelto il luogo dove si creano le scenografie della Scala, è il capannone dove vengono dipinte le scenografie e si creano le installazioni per le opere. È bello il contrasto tra architettura post industriale e il calore dei lampadari”.

“Danza con me”, Michelle Hunziker tra gli ospiti

Non mancherà un duetto tra Bolle e Michelle Hunziker. “Con Michelle Hunziker canterò un medley di musical molto conosciuti – ha rivelato il ballerino in conferenza stampa - Non posso svelarvi tutto! Io e Michelle li abbiamo rivisitati, facendo un nostro percorso. Michelle introdurrà anche un brano molto forte sul tema della violenza contro le donne, un passo a due molto intenso”.