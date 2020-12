Il Teatro No’hma presenta "Vorrei che questo ballo non finisse mai"

Il 17 dicembre alle ore 21, il Teatro No’hma si sdoppierà, dislocherà e ricongiungerà, prolungando il proprio palcoscenico fino al Meet Digital Culture Center per uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico da casa in una grande festa, intitolata Vorrei che questo ballo non finisse mai.

Quest’anno il tradizionale appuntamento con “Un dono alla città”, firmato dallo Spazio Teatro No’hma, diretto da Livia Pomodoro, farà ballare tutta Milano e tutto il mondo, OnLife e in streaming, grazie a un evento immersivo e multimediale, in contemporanea da due palcoscenici differenti e tra loro collegati. Il 17 dicembre alle ore 21, il Teatro No’hma si sdoppierà, dislocherà e ricongiungerà, prolungando il proprio palcoscenico fino al Meet Digital Culture Center di viale Vittorio Veneto, per uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico da casa in una grande festa, intitolata Vorrei che questo ballo non finisse mai.