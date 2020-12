Il Teatro No'hma e l'omaggio alla "Prima che verrà"

“Questo dicembre dedicheremo una serata non alla Prima della Prima alla Scala, come da tempo è consuetudine del Teatro No’hma, ma alla Prima che verrà, in modalità OnLife e in streaming, per guardare insieme, uniti nella nostra platea virtuale, a un futuro migliore”. Con queste parole, Livia Pomodoro, presidente dello Spazio Teatro No’hma di via Orcagna 2 a Milano, annuncia la serata del 2 dicembre, in continuità poi sui canali digitali del teatro, e in tutto il mondo. Come da lunga tradizione, sarà con noi il critico musicale Stefano Jacini, impegnato in una appassionante conversazione musical-letteraria, svelando e commentando il dietro le quinte delle rappresentazioni della Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, andata in scena tante volte sui palcoscenici internazionali.