Dakota Johnson mostra l'anello: le voci di matrimonio

L’attrice e il leader dei Coldplay stanno per forse per compiere il grande passo? Le foto riportate da PageSix non sono di certo passate inosservate

Dakota Johnson e Chris Martin: il matrimonio è vicino?

approfondimento

Uno smeraldo all’anulare sinistro e un’ipotesi che ha sollevato alcuni interrogativi interrogativi: Chris Martin, classe 1977, e Dakota Johnson sono vicini a suggellare per sempre la loro storia d’amore compiendo il grande passo?

Il magazine ha pubblicato una serie di fotografie che vedono l’attrice intenta a fare shopping nella zona di West Hollywood, tuttavia ciò che ha immediatamente attirato l’attenzione è stato l’anello presente sulla sua mano, segno delle possibili nozze?

Molti fan della coppia hanno ipotizzato che l’anello possa esserle stato regalato da Christopher Anthony John Martin, questo il nome all'anagrafe, in seguito a una proposta di matrimonio. I due diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, non resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli.