La “Raffa nazionale” ha conquistato anche il “ The Guardian ”, una delle più importanti testate inglesi. In occasione del musical “Explota Explota” diretto da Nacho Álvarez sulle note dei brani più famosi di Raffaella Carrà, il quotidiano ha celebrato i 60 anni di carriera dell’icona italiana “che ha insegnato all’Europa la gioia del sesso”. “Dagli anni ’50 in poi, Carrà ha rappresentato una tripletta che sapeva ballare, cantare e recitare - si legge nell’articolo - e che ha avuto un’influenza impareggiabile nella musica italiana e nella cultura pop”.

La rivoluzionaria dei canoni della Tv

approfondimento

Buon compleanno a Raffaella Carrà: le foto di ieri e di oggi

Il The Guardian ha tracciato un ritratto di Raffaella Carrà a partire dalla co-conduzione, negli anni ’70, di “Canzonissima” dove erano state inserite le sue canzoni nei suoi numeri di danza e musica, ma a rivoluzionare i canoni dell’epoca della Tv sono stati i suoi abiti. È stata la prima a esporre l’ombelico sulla televisione nazionale scandalizzando Vaticano e direzione Rai. Poi è arrivato il “Tuca Tuca”, ballato con Enzo Paolo Turchi, nel quale uno doveva toccare varie parti del corpo dell’altro a seconda del ritmo della canzone. Con “A far l’amore comincia tu” fino a “Tanti auguri”, la pop star ha “insegnato alle donne che avere il libero arbitrio in camera da letto non era scandaloso, che ci si poteva innamorare di un uomo gay e che non tutte le relazioni sono esattamente sane”.