Barack Obama, su Instagram la sua playlist "presidenziale"

Paul McCartney che canta "Michelle" alla First Lady



Nel post di legge: "Mentre rivedevo i miei appunti prima dei dibattiti, ascoltavo "My 1st Song" di Jay-Z o "Luck Be a Lady" di Frank Sinatra. Durante il nostro tempo alla Casa Bianca, Michelle e io abbiamo invitato artisti come Stevie Wonder e Gloria Estefan a condurre seminari pomeridiani con i giovani, prima di eseguire uno spettacolo serale nella East Room. E c'erano tutti i tipi di spettacoli che ricorderò per sempre, come Beyoncé che esegue "At Last" per il primo ballo alla nostra inaugurazione, Paul McCartney che fa una serenata a Michelle nella East Room con "Michelle" e Bob Dylan che mi fa un sorriso prima di svanire dopo la sua performance di "Times They Are a-Changin". Quindi, in onore del mio libro in uscita domani, ho pensato di mettere insieme una playlist con alcune di quelle canzoni. Spero che vi piaccia".