Vanity Fair, Cristina D'Avena conquista la copertina

Uno scatto che ha conquistato il pubblico ottenendo più di 10.000 like sul profilo Instagram della cantante

Una delle voci più celebri e amate del panorama discografico italiano ha posato per la cover di Vanity Fair, stiamo ovviamente parlando di Cristina D’Avena che ha condiviso l’immagine sul suo profilo Instagram che conta più di 444.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici, musica, backstage e momenti di relax circondata dagli effetti più cari.

La cantante ha condiviso lo scatto ringraziando il direttore Simone Marchetti per l’intervista, questo un estratto pubblicato nella didascalia del post: “Bisogna amare, abbracciare chi possiamo, fare l’amore quando possiamo, approfittare di ogni singolo secondo come fosse un regalo..”.

In queste ore Cristina D’Avena ( FOTO ) ha conquistato l’attenzione dei media con la cover di Vanity Fair, infatti lo scatto ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico tanto da contare al momento più di 10.000 like sul suo profilo Instagram.

Cristina D’Avena , nata il 6 luglio 1984 a Bologna, è una delle artiste di maggior successo nel Bel paese. La sua carriera inizia in giovanissima età cantando Il valzer del moscerino, il resto è storia, infatti negli anni successivi la cantante diventa una delle voci più popolari di sempre influenzando costume e società e imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico.

Un post condiviso da Cristina D'Avena (@cristinadavenaofficial) in data: 3 Nov 2020 alle ore 7:35 PST

approfondimento

Cristina D'Avena: ecco com'è cambiata la regina dei bambini

Dal debutto in tenera età alla grande affermazione, anno dopo anno Cristina D’Avena ha accompagnato il pubblico tra sigle, fiction e album in grado di vendere centinaia di migliaia di copie. Trai suoi grandi successi spiccano Duets - Tutti cantano Cristina e Duets Forever - Tutti cantano Cristina, certificati rispettivamente con disco di platino e disco d’oro per aver venduto più di 50.000 e oltre 25.000 copie.