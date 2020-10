I dischi di platino e il Covid

approfondimento

Coronavirus, ecco tutti i vip risultati positivi. FOTO

Nello stesso post in cui ha detto di essere rimasto contagiato dal virus, Marracash ha prima annunciato il raggiungimento di un altro traguardo per due singoli tratti dall'album 'Persona', uscito a ottobre 2019. "'Qualcosa In Cui Credere' con Gué Pequeno e 'Neon' con Elisa sono certificati platino da Fimi". Nonostante la pubblicazione, quasi alla fine dell'anno scorso, 'Persona' è finito al quinto posto tra gli album nella classifica 2019 Top Of The Music di Fimi/GfK, che tiene conto delle vendite dei dischi fisici, ma anche dei download e degli streaming in rete.