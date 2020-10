Hashtagart, il video virale dei ballerini del Dance Theatre of Harlem

Sono la prima compagnia di colore di balletto classico della storia americana. Mascherine al volto, scarpe da punta o da ginnastica ai piedi, sulle note di Bach hanno danzato sotto la metro o tra le strade di New York. Una performance che ha avuto milioni di visualizzazioni e condivisioni in tutto il mondo

E’ un video realizzato a fine agosto ma che nelle ultime settimane è diventato virale, raggiungendo quasi 8 milioni di visualizzazioni su Twitter. Protagonisti i ballerini del Dance Theatre of Harlem, la prima compagnia di balletto classica nera americana fondata nel 1969 sotto la direzione congiunta di Arthur Mitchell e Karel Shook. Artisti che, come spesso abbiamo visto in questi mesi di emergenza sanitaria, si esibiscono all’aperto nell’impossibilità di poterlo fare nei loro teatri. Scarpette da punta o scarpe da ginnastica ai piedi, sulle note di Bach eccoli danzare sotto la metro, davanti agli edifici neogotici del City College o tra le strade di New York. E in questa contaminazione tra danza classica, accenni di jazz e di Harlem Shake, viene fuori tutto quel desiderio di libertà che il lockdown e la pandemia (LO SPECIALE) che stiamo vivendo non sono riusciti a toglierci.