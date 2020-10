E' morto Izaki Matsumoto, il "papà" di E' quasi magia Johnny

Aveva 61 anni e in Italia era conosciuto soprattutto per il celebre anima arrivato da noi alla fine degli anni Ottanta. Era malato da tempo

E' morto a 61 anni Izumi Matsumoto, disegnatore e autore di numerosi anime e manga il cui più famoso, almeno in Italia, è E' quasi magia Johnny (in originale, Kimagure Orange Road ).

approfondimento

E' morto in ospedale lo scorso 6 ottobre dopo una lunga malattia, anche se la famiglia ne ha dato notizia solo ieri, con una nota sul sito ufficiale dell'autore in cui saluta e ringrazia lettori e spettatori. Matsumoto soffriva dal 1999 di ipovolemia del liquido cerebrospinale, una malattia circolatoria causatagli da un incidente stradale di cui era rimasto vittima giovanissimo, ad appena tre anni.

La serie che gli ha dato la celebrità internazionale era imperniata su un triangolo sentimentale tra tre adolescenti giapponesi: due ragazze, Tinetta e la bellissima Sabrina, e appunto Johnny, fidanzato con la prima ma innamorato della seconda e inoltre dotato di poteri sovrannaturali. Arrivò in Italia nell'inverno 1989, pesantemente tagliata delle scene più piccanti, in modo da poter essere trasmessa in tv di pomeriggio (fu più volte riproposta negli anni successivi). Matsumoto vanta ancora oggi una folta schiera di affezionati e rimanda all'epoca d'oro dei cartoni animati giapponesi, trasmessi dopo pranzo dalle tv generaliste e seguitissimi dagli adolescenti di tutta Italia. Tra gli altri lavori di Matsumoto, anche il manga Comic Con, realizzato in CD Rom del 1996, e la serie Sesame Street (1988-92): anch'essa un triangolo amoroso tra una giovanissima vedova, il fratello minore del cognato e una ragazza alla pari innamorata di quest'ultimo.