L'ex velina e l'ex calciatore hanno pubblicato su Instagram una foto con le figlie, con il viso oscurato, in occasione del sacramento della secondogenita nata il 25 marzo

Sabato 10 ottobre Christian Vieri (FOTO) e Costanza Caracciolo hanno celebrato il battesimo della loro seconda figlia, Isabel. La coppia ha condiviso uno scatto di famiglia sui social, facendo bene attenzione però ad oscurare i volti delle due figlie di cui da sempre cercano di proteggere la privacy.

Caracciolo e Vieri, il battesimo di Isabel approfondimento Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: la storia d'amore Sabato quindi si è svolto il battesimo della secondogenita della coppia, Isabel, nata il 25 marzo di quest'anno. “Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola Isabel” hanno scritto i due su Instagram. “Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla madrina e al padrino e alle persone che hanno reso questa giornata così speciale”. Tanti i commenti degli amici vip piovuti sotto i due post: tra gli altri Andrea Damante, Arianna Mihajlovic, Cristian Brocchi e Alessandro Matri. Del battesimo si sa pochissimo, vista la grande discrezione che la coppia ha sempre mantenuto sulla vita delle due figlie: per questo motivo alle due bambine sono stati oscurati i volti con due emoticon raffiguranti due unicorni. Costanza e Christian ci tengono alla loro privacy e fino ad ora non hanno mai mostrato il viso delle figlie sui social. Per il battesimo di Isabel la famiglia Vieri-Caracciolo ha scelto outfit eleganti: l'ex calciatore ha indossato un abito grigio con camicia bianca, senza cravatta; Costanza ha scelto un abito in pizzo color rosa pallido mentre le due bambine hanno sfoggiato abitini color panna, con gonna a palloncino e ballerine.

Caracciolo e Vieri, amore per la privacy La scelta di oscurare i volti delle figlie Stella, di quasi due anni, e Isabel, 6 mesi, dipende dalla loro grande attenzione per la privacy. Qualche mese fa i due hanno deciso di scrivere un duro post in seguito alla pubblicazione non autorizzate di alcune foto di Stella. “Buongiorno a tutti, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato le foto senza autorizzazione” hanno scritto attraverso un post pubblicato su Instagram. “Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di internet. Un saluto a tutti. Costanza & Bobo”.