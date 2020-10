Kelly Rowland è incinta: la cantante aspetta il secondo figlio

La cantante non aveva mai nascosto il desiderio di avere un altro figlio . "Ne avevamo parlato liberamente con mio marito, e poi è arrivato il Covid, e abbiamo pensato, 'Vediamo cosa succede'", ha detto Rowland nell'intervista a Women's Health. La cantante, ballerina e attrice è riuscita a rimanere incinta subito , cosa non scontata a 39 anni, come ha ammesso lei stessa. "Sto bussando alla porta dei 40 anni, che arriveranno a febbraio", ha concluso.

Kelly Rowland e il nuovo album

approfondimento

Beyoncé pubblica il trailer di Black is King con Jay-Z e Kelly Rowland

Al momento però non sembra che Kelly, coach di "The Voice Australia" abbia deciso di prendersi una pausa dal lavoro, visto che ha tutta l'intenzione di pubblicare nuova musica. “Stavo pensando, 'Oh mio Dio, i miei fan saranno così delusi... Volevano prima un album, ma hanno avuto un bambino!'” ha scherzato. “E io ero tipo, 'Devo fare in modo che ottengano entrambi'”. L'ex Destiny's Child ha confermato quindi l'intenzione di pubblicare un quinto album da solista, anche se non ha rivelato una data di uscita. Ha espresso il desiderio di scrivere canzoni legate alle sue esperienze personali, come il ricongiungimento con suo padre biologico, che non vedeva da 30 anni. “Sto imparando così tanto su me stessa e sulle cose che mi sono persa”, ha detto Kelly nell'intervista. “Ci sono cose che mi sarebbe piaciuto ricevere da un padre”.