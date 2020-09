Katy Perry 5 giorni dopo il parto: il selfie su Instagram

La cantante, che il 26 agosto ha dato alla luce la piccola Daisy Dove, si mostra su Instagram con mutandoni e tiralatte. Un messaggio di “normalità” per tutte le mamme

Katy Perry si racconta senza filtri e lo fa attraverso una storia di Instagram. La cantante, 35 anni, il 26 agosto è diventata mamma della sua prima figlia Daisy Dove, nata dal legame con Orlando Bloom (FOTO). Katy ha scelto i social per mostrarsi a cinque giorni dal parto, in un modo ben diverso dall'immagine patinata e glamour che sfoggia nei videoclip e sul red carpet: mutandoni, capelli con la ricrescita e tiralatte. La star ha taggato le marche dei due indumenti, mentre per quanto riguarda trucco e capelli ha giocosamente taggato “l'esaurimento”. In più ha aggiunto l'adesivo degli MTV Video Music Awards 2020, evento al quale non ha potuto partecipare per ovvie ragioni. Una parodia del red carpet sul quale sfila annualmente, con uno sguardo che sembra voler dire: “Mi sarebbe piaciuto essere lì ma al momento la mia situazione è questa”.

Katy Perry e la body positivity approfondimento Katy Perry su Instagram: "Non si è mai troppo incinte per un crop top" Il messaggio che Katy Perry ha voluto lanciare, ancora una volta, è rivolto a tutte le donne e mamme, che spesso rincorrono ideali di bellezza artefatti e standardizzati. La maternità e la post maternità sono momenti delicati, in cui una donna può vivere emozioni contrastanti. Dall'alto dei suoi 105 milioni di follower, la cantante si è voluta così mostrare in prima persona (ancora una volta) per sdoganare le immagini di mamme perfette che spesso fioccano sui social. Lo scatto pubblicato sulle stories, quindi, è l'ennesimo manifesto di Katy dedicato alla body positivity.

L'annuncio della nascita di Daisy Dove Bloom è stato dato dalla coppia attraverso l'UNICEF. Katy e Orlando hanno anche lanciato una raccolta fondi a favore delle mamme e dei bimbi in difficoltà. Se per Katy si tratta del primo figlio, l'attore 43enne è invece già padre di un bambino di nove anni, Flynn, nato dalla relazione con la modella Miranda Kerr. Katy e Orlando hanno iniziato a frequentarsi per la prima volta nel 2016, e tra molti alti e bassi si sono fidanzati a San Valentino 2019.