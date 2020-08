Il magazine Variety ha intervistato la giovanissima ballerina e coreografa divenuta una star in tutto il mondo

Negli ultimi mesi Tik Tok è stato fautore del lancio di nuovi volti nel mondo web che nel giro di poco tempo hanno conquistato il pubblico in ogni angolo del pianeta. Uno dei fenomeni più popolari è sicuramente quello di Renegade, ovvero la danza virale creata dalla giovanissima Jaiaiah Harmon.

Jalaiah Harmon: la nascita della danza virale Il magazine Variety ha intervistato la protagonista del fenomeno mediatico che ha parlato della nascita del trend e di come la sua vita sia cambiata in pochissimo tempo. In apertura, Jalaiah Harmon ha raccontato come la sua danza sia divenuta virale senza che nessuno la citasse nei crediti fin quando un articolo realizzato dal The New York Times le ha reso giustizia portando il suo nome al grande pubblico

Jalaiah: "Non immaginavo potesse diventare virale" In seguito Jalaiah ha parlato della nascita della coreografia: “Sono allenata quindi ho semplicemente trovato una canzone e ho creato i movimenti sulla base della musica e delle parole. Creo coreografie di continuo. Lo faccio ancora. Quindi è stata una cosa normale per me. È stata solo una danza che ho creato un giorno. Non immaginavo potesse diventare virale”.