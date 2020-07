Le sorelle Kardashian su Instagram nei panni delle Spice Girls

Kim non ha mai nascosto di essere stata una fan delle Spice Girls, sin dalla sua tarda adolescenza. Nel 2015, ha condiviso un divertente scatto in cui posava come Victoria Beckham quando era la Posh Spice, ricalcandone il look in una fotografia al liceo. “Sono così orgogliosa di essere stata scelta insieme alle mie amiche per portare in scena le Spice Girls al talent show del liceo”, scriveva su Twitter. Mentre Victoria lo condivideva su Instagram scrivendo: “Geniale”.

Victoria Beckham e Kim Kardashian, il disaccordo sull’abito da sposa

approfondimento

Kim Kardashian, nuovo look per la modella e moglie di Kanye West

Oggi sembrano essere in ottimi rapporti, ma secondo il gossip Victoria Beckham e Kim Kardashian in passato avrebbero avuto un piccolo screzio. Pare infatti che la stilista si sia rifiutata di disegnare l’abito da sposa alla moglie di Kanye West, ufficialmente perché troppo occupata e - ufficiosamente - per non accostare il suo brand alla famiglia Kardashian. Una fonte lo avrebbe riferito al tabloid britannico Daily Star: "Kim desiderava disperatamente indossare un vestito VB per il grande giorno, ma Victoria fa affari con le celebrità di serie A dello showbiz, compresi i reali, e non vuole essere trascinata nel mondo delle star dei reality. E peraltro, non disegna abiti da sposa”. In merito alla vicenda, nessuna delle due si è mai espressa. Ma, a giudicare dal modo in cui spesso scherzano sui social, sembrerebbe che sia stato solamente un (falso) gossip.