Milano Digital Fashion Week, dal 14 al 17 luglio

Sfilate, appuntamenti, presentazioni ma anche fashion movie, performance artistiche e discussioni intorno al mondo della moda, al suo presente e al suo futuro. Fino al 17 luglio va in scena la prima edizione virtuale della Milano Fashion Week. Ha inaugurarla il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa e il Sindaco di Milano Beppe Sala. Noi li abbiamo incontrati proprio prima dell’inizio della conferenza stampa di presentazione, anch’essa virtuale, per farci raccontare i contenuti e gli obiettivi di questa settimana della moda.



«Siamo stati precursori della digitalizzazione della fashion week nel febbraio scorso quando,” racconta Carlo Capasa, “con l’iniziativa China We Are With You abbiamo creato un ponte digitale che permettesse di far vivere le sfilate agli operatori e al pubblico cinese, allora impossibilitato a muoversi a causa della nascente emergenza Covid-19. Forti di quell’esperienza, presentiamo oggi un progetto rivoluzionario nella capacità di aprirsi a quella nuova audience trasversale che forma la community della moda.”

Carlo Capasa: per superare questo momento difficile occorre fare sistema

“In questo momento bisogna essere uniti", ha detto Capasa ai microfoni di Sky TG24, “è un momento difficile e dobbiamo preservare la nostra filiera: i piccoli artigiani, l'industria in tutte le sue componenti, ma anche la parte del retail. Tutti insieme possiamo superare questo momento. Siamo molto bravi quando facciamo sistema e io credo che sia il momento giusto per farlo.”

E su il futuro della Fashion Week il Presidente di CNMI ha dichiarato “stiamo investendo su un settembre di sfilate fisiche seppure con tutte le precauzioni possibili. Sappiamo però che da molti Paesi non si arriverà in Italia e per questo avremo sempre una componente digitale molto forte. Ma nello stesso tempo credo che la parte fisica sia ineliminabile."

il sindaco beppe sala: "Questa settimana della moda rappresenta la volontà di Milano di ripartire"

Questa settimana della moda digitale è importante anche per Milano perché, come ha sottolineato il Sindaco Beppe Sala, rappresenta la volontà della città di ripartire: "Bisogna fare di necessità virtù e quindi il digitale è l'unica opportunità che abbiamo, però è un’opportunità per mostrare che questo mondo, il mondo della moda, è importantissimo per noi.”