Elisabetta Canalis presenta la new entry di famiglia: è arrivato Nello

Del resto, Elisabetta Canalis ama moltissimo gli animali . Per anni ha vissuto col suo pincher Piero , venuto a mancare mentre era incinta della sua bambina. “Ti amo e ti ho sempre amato angelo mio. Un giorno ci ritroveremo e prego Dio di darti l'amore che io ho per te. Ti cercherò in ogni segno, in ogni ombra, in ogni ricordo, ti troverò nell'aria, nel sonno e nei posti che ho vissuto con te. Ti amo da morire a ti porto nel mio cuore fino all'ultimo giorno di questa vita. Buon viaggio piccolo guerriero, mamma non smetterà di pensare a te” scrisse in quell’occasione.

“Nello è stato abbandonato (ed investito) ai tempi della quarantena per il Covid, qui in Sardegna. Degli angeli l’hanno trovato, accolto e tenuto al rifugio L.I.D.A. Sez. Olbia. Un giorno, mentre aggiornavo la home del mio account ho visto la foto di questo cagnolino che mi ha colpito. Il resto lo potete vedere da voi... Adottare è meraviglioso ma soprattutto averlo fatto nella mia isola dove c’è moltissima necessità di sterilizzazioni ed adozioni è una soddisfazione ancora più grande. Nello presto verrà con noi in America e sarà amato come tutti i nostri cani anche se forse un posto speciale lo ha già, nel cuore di Skyler”.

Elisabetta Canalis: “Perché ho scelto di mostrare Skyler Eva”

Per anni, Elisabetta Canalis non ha mostrato sui social il volto della sua bambina. Poi, qualche settimana fa, ha cambiato idea: «Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette. Veniva sempre spinta via e coperta e questo si è accentuato quando abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che io fotografavo sempre. Skyler ama molto socializzare e alla fine è diventata protagonista di questa esperienza insieme ai bambini di quella famiglia. Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla in quelle foto» ha spiegato, in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Oggi, Elisabetta vive a Los Angeles con la sua famiglia. Ma il suo futuro è in Italia, come ha lei stessa confessato: «Amo molto il mio Paese e tra me e mio marito c’è un patto: tra dieci anni torniamo a vivere in Italia, me lo ha promesso. Non voglio invecchiare negli Stati Uniti e lui è d’accordo con me».