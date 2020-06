Piccolo America, Paolo Virzì e Sabrina Ferilli "riaprono" San Cosimato

"Mi fa molto piacere che riparta la stagione estiva del Piccolo America e di tutte le altre arene gratuite d'Italia. Sarà un onore essere a piazza San Cosimato il 3 Luglio - con Sabrina Ferilli, Massimo Ghini e Claudio Bigagli - per presentare il mio primo film "La bella vita", restaurato grazie al contributo della Cineteca Nazionale".



Lo dice all'ANSA il regista Paolo Virzì. "Sarà un'occasione per festeggiare il ritorno a godere il cinema sul grande schermo e speriamo anche che si tratti di un segnale d'incoraggiamento per la ripartenza di tutte le produzioni cinematografiche, che confidiamo possano tornare in sala al più presto" aggiunge. "Sono certo - conclude Virzì - che l'industria del cinema sia uno dei motori fondamentali della civiltà e dell'intelligenza del nostro paese e le arene gratuite, insieme con altri eventi come i grandi festival, possono svolgere il ruolo significativo di campagna promozionale di un mercato cinematografico sempre più ricco e vivace".