Per il terzo anno consecutivo Forbes Italia ha selezionato le 100 donne italiane di maggior successo che in questo 2020 particolarmente difficile sono accomunate da leadership e creatività. In attesa di riunirsi a settembre in occasione della Womens’s week il mensile, in collaborazione con Action Agency, le ha celebrate attraverso un evento digitale in cui alcune di loro hanno raccontato la propria esperienza di leadership al femminile.