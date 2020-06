Addio al maestro Marcello Abbado

Fratello del direttore d'orchestra Claudio e padre del direttore d'orchestra Roberto, attuale direttore del Festival Verdi di Parma, è mancato nella serenità della sua casa di Stresa nel Verbano. Nato a Milano il 7 ottobre 1926 in una famiglia di musicisti, ha respirato fin da bambino la cultura e la passione per la musica. Si è dedicato con devozione alla didattica e all'insegnamento per numerosi anni. La sua fama di compositore oltrepassava i confini, facendone una figura di riferimento apprezzata a livello internazionale.



Non si contano i luoghi in cui il maestro ha suonato, dal Teatro alla Scala di Milano, al Conservatorio Caikovsky di Mosca, dal Teatro Coliseo di Buenos Aires al al Musikverein di Vienna, e poi ancora a Londra, in Cina e in Sudamerica. Abbado nel 1993 fonda con Vladimir Delman l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ed è l’unico pianista italiano membro d’onore della Japan Piano Teachers Association di Tokyo.