Jude Law di nuovo papà: la moglie Philippa è in dolce attesa

Jude Law si prepara ad accogliere il bebè numero 6: la moglie, Phillipa Coan è in dolce attesa. A rivelarlo è in esclusiva MailOnline, pubblicando foto che non lasciano spazio ai dubbi: in pantaloni della tuta e maglia nera, Phillipa è evidentemente in dolce attesa.

Jude Law, sei volte papà

Per Jude Law e Phillipa Coan è il primo figlio insieme, quello che presto nascerà. Ma non è certo il primo bambino dell’attore, che di figli ne ha già cinque. Trentadue anni, psicologa comportamentale, Phillipa è stata paparazzata mentre si dedicava allo shopping insieme al marito.

La notizia della gravidanza arriva ad un anno di distanza dalle loro nozze, e dopo che Jude aveva parlato - nel corso di un’intervista - della possibilità di avere altri figli. «Amo essere padre, dunque perché no? Sono così fortunato ad essere fidanzato con una donna che amo così tanto! L’idea di avere altri bambini la trovo meravigliosa. Con Phillipa, poi, mi diverto come mai avevo fatto prima d’ora» aveva confessato poco prima delle nozze.

La sua relazione con Coan, Jude Law l’ha sempre descritta come “sana e stabile”. Phillipa si è subito ambientata nella grande famiglia dell’attore, ed è diventata per i suoi figli un punto di riferimento.

I due, del resto, sono inseparabili ormai da molto. Avvistati per la prima volta insieme nel 2015 ad un festival letterario, si sono sposati all’Old Marylebone Town Hall di Londra tre mesi dopo l’annuncio del fidanzamento. Prima di lei, Law è stato sposato con Sadie Frost - mamma di Rafferty (23 anni), Iris (19) e Rudy (17) - ed è stato legato a diverse altre donne: dalla modella Samantha Burke ha avuto Sophia (10 anni), dalla cantautrice Catherine Harding la piccola Ada (5).

La vita sentimentale di Jude Law

Jude Law, oggi, sembra davvero felice ed innamorato. Ma la sua vita privata non è sempre stata rosa e fiori. Basti pensare alla sua storia con Sienna Miller, naufragata quando l’attore l’ha tradita con la tata.

“Visti gli articoli usciti oggi sui giornali, voglio solo dire che mi vergogno profondamente e mi dispiace di aver ferito Sienna e le persone a noi vicine. Voglio scusarmi pubblicamente con lei e con le nostre rispettive famiglie per il dolore che ho causato. Non ci sono scuse per le mie azioni, di cui mi pento sinceramente. E vi chiedo di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile” aveva detto in quell’occasione.

Poi, nella sua vita è entrata Pippa (come lui la chiama). «È solo mia e la cosa mi rende felice. La nostra è davvero una relazione privatissima», ha detto dopo le nozze celebrate in gran segreto. Ora, eccoli condividere la più grande delle gioie. Con la certezza che questo amore non finirà.