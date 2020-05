Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate?

Sembravano davvero innamorate, Cara Delevingne e Ashley Benson. Ora, però, tra le due è finita. O almeno è quello che una fonte ha rivelato a People.

La modella 27enne e l’attrice 30enne avrebbero deciso di proseguire le loro strade separatamente, dopo essere state sorprese insieme per la prima volta nell’agosto 2018.

Cara Delevingne e Ashley Benson, fine di un amore

Secondo quanto riportato da una fonte anonima a People, Cara Delevingne e Ashley Benson si sarebbero dette addio a inizio aprile. Pare che, la prima, stia trascorrendo la quarantena con alcune tra le sue più care amiche: Margaret Qualley, Rainey Qualley, Kaia Gerber. Sebbene, le due, non abbiano ad oggi commentato la notizia.

Cara e Ashley sono state paparazzate per la prima volta nell’agosto 2018, mentre si baciavano all’aeroporto di Londra Heathrow. Da quel momento in poi, diversi sono stati gli avvistamenti. Fino al giugno 2019, quando la modella ha confermato la sua relazione: poco prima del TrevorLIVE Gala, Cara confessava ad E!News di aver diffuso su Instagram un video in cui baciava la Benson, in occasione del loro primo anniversario e dei 50 anni dei Moti di Stonewall.

L’ottobre successivo, ad Elle, spiegava: «È incredibilmente bello non essere soli, fronteggiare il mondo insieme a chi ami. Non sono riservata perché mi vergogno della persona con cui sto, ma non ho mai avuto una storia così pubblica, non ho mai pubblicato le foto della persona con cui sto».

Riservata e gelosa della sua privacy, Cara Delevingne ha sempre pensato che - la riservatezza - in una relazione è davvero importante: «Sono sempre stata molto riservata e penso sia solo meglio. So che è difficile, perché siamo personaggi pubblici, ma faccio il possibile perché sia così». Sembrava aver davvero trovato l’amore, dopo la fine della relazione con la cantante indie St. Vincent. E la sua rottura con Ashley è arrivata come un fulmine a ciel sereno.