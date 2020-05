Nei giorni scorsi Madonna ha raccontato di aver sviluppato gli anticorpi per il COVID-19, ora la Regina del Pop è al centro di polemiche sui social per una foto in cui si vede la star partecipare a una festa di compleanno senza l’utilizzo di una mascherina di protezione.

Madonna: la polemica per il compleanno di Steven Klein

Nelle scorse ore la popstar ha partecipato alla festa di compleanno del celebre fotografo Steven Klein senza indossare alcuna mascherina o dispositivo di protezione per contrastare la diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Le immagini hanno subito provocando indignazione negli utenti che hanno giudicato negativamente la condotta tenuta dalla cantante.

I fan hanno sottolineato come il comportamento della popstar non sia stato un bell’esempio anche in virtù del fatto che l’artista stia trascorrendo la quarantena in casa con i figli.

Al momento Madonna non sembrerebbe aver rilasciato alcuna dichiarazione.

Madonna: il ritorno in classifica

Dal debutto con l’album omonimo nel 1983 al recente “Madame X”, nel corso di quasi quattro decenni la popstar è stata la protagonista indiscussa dei media catalizzando l’attenzione di tutto il mondo. I progetti discografici e i singoli di Madonna hanno influenzato musica, costume e società riscrivendo per sempre la storia del pop.

Pochi giorni fa la voce di “God Control” ha festeggiato la prima posizione nella classifica iTunes americana con il disco “Bedtime stories” del 1994 grazie alla volontà dei fan di riportare in auge una vera pietra miliare della musica attraverso una campagna su Twitter con l’hashtag #JusticeforBedtimeStories.