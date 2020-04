Dopo aver scoperto tutto su Gaia Gozzi, consociamo più da vicino Giulia Molino , seconda finalista nella categoria canto di Amici di Maria De Filippi . Chi vincerà il programma?

di Matteo Rossini

Giulia Molino si prepara per la finale di Amici di Maria De Filippi dove cercherà di agguantare il gradino più alto del podio. Scopriamo tutto sulla cantante di “Va tutto bene”. Amici di Maria De Filippi: tutto pronto per la finale Da una parte Giulia Molino, dall’altra Gaia Gozzi, chi trionferà nella categoria del canto? Tra poche ore si alzerà il sipario sulla finale della diciannovesima edizione di Amici di Maria di De Filippi, la trasmissione che da due decenni lancia volti nel mondo della danza e della musica, tra questi Emma Marrone (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Luci Blu”), The Kolors, Alessandra Amoroso e Antonino Spadaccino.

Giulia Molino: la passione per la musica

Giulia Molino è stata tra le grandi protagoniste del programma che in questi mesi ha dato ai concorrenti la possibilità di allenare il proprio talento mostrando poi il lavoro al pubblico che settimana dopo settimana ha scelto i suoi preferiti.

Questa sera, venerdì 3 aprile 2020, la cantante si sfiderà contro Gaia Gozzi, mentre per quanto riguarda la danza il duello sarà tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Conosciamo più da vicino Giulia Molino.

La ragazza, appena ventenne, vive con la famiglia a Scafati, città di circa 50.000 persone in provincia di Salerno. La sua passione per la musica nasce in un villaggio turistico, da quel momento Giulia non molla più il suo desiderio di diventare un astro della musica inseguendo i suoi sogni a ogni costo. Infatti, nel corso di Amici di Maria De Filippi la cantante si è dimostrata molto tenace lottando prima per un posto nella fase Serale e poi per uno nell’ambita finale.

Giulia Molino: l’album “Va tutto bene”

Pochi giorni fa Giulia Molino ha pubblicato il suo disco d’esordio “Va tutto bene”, trainato dal singolo omonimo che ha ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica.

Ecco la tracklist completa del disco: