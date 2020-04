Leighton Meester e Adam Brody, la storia d'amore

Sono tra le coppie più riservate di Hollywood, Leighton Meester e Adam Brody.

Diventata celebre per il ruolo di Blair Waldorf in “The Gossip Girl” lei, e per il ruolo di Seth Cohen in “The O.C.” lui, stanno insieme dal 2013. Ma è rarissimo sentirli parlare di quell’amore: a raccontarne la storia sono le paparazzate, le poche interviste. E soprattutto i fatti, dal matrimonio in gran segreto ai figli.

Leighton Meester e Adam Brody, dall’incontro alla nascita di Arlo Day

Leighton Meester e Adam Brody si conoscono sul set di “Scusa, mi piace tuo padre”, film del 2011 in cui recitano fianco a fianco. È solo nel 2013, però, che i due iniziano a fare coppia fissa: un gruppo di fan li sorprende al Los Angeles County Museum of Art e - sebbene non rilascino alcuna intervista - da quel momento Leighton e Adam non si nascondono più.

L’ufficializzazione del loro amore avviene alla première di “Some Girl(s)”, commedia agrodolce in cui l’attore ha il ruolo del protagonista. Nel 2014, poi, ecco il matrimonio. Celebrato in gran segreto. Cui segue, il 4 agosto 2015, la nascita della primogenita: Arlo Day. «Non cambierei niente di quello che è successo in passato perché mi ha portato qui dove sono adesso, e non potrei essere più felice. E penso questa sia una delle cose più belle della vita: non solo avere un figlio e sposarti con la tua anima gemella. Io mi sento davvero fortunata anche per la mia carriera. Sono davvero dove voglio essere» ha dichiarato Leighton, in una delle sue rare interviste.

Ora, la coppia sta per dare alla luce il suo secondo figlio. Anche in questo caso, senza alcuna comunicazione. L’attrice è stata paparazzata per le vie di Los Angeles col pancione in bella vista, a dimostrazione che - quel loro amore - è più forte che mai.

Leighton Meester e Adam Brody, le rare interviste

«Siamo una coppia moderna. Lavoriamo entrambi, ma il fatto di essere tutti e due attori ci aiuta a capirci l’una con l’altro», hanno confessato nel corso di un’intervista doppia a E!Online. Un’intervista nella quale hanno ricordato anche come possa sembrare strano agli occhi dei fan che Blair Waldorf e Seth Cohen siano sposati: «Ogni tanto ci fa ridere il fatto che Seth e Blair siano finiti insieme: capita una volta all’anno, a caso, nella nostra giornata Seth e Blair. È divertente!».

«Per me non è stato affatto strano. Ma, a essere sinceri, è stato un po' imbarazzante. Immagino che l'amore non conosca limiti, giusto?» ha detto Adam a GQ.

A proposito di amore, nel 2015 così parlava Leighton Meester: «Gli uomini non mi hanno mai rifiutato. Ma questo non vuol dire che non abbia sofferto. La cosa più dura è essere stata "fuori dai giochi" per un bel po'». Poi è arrivato Adam: «La maggior parte delle persone che conosco stanno iniziando a sposarsi. Io questo passo l'ho già fatto, adesso vorrei avere tanti bambini». Un sogno, questo, diventato decisamente realtà.