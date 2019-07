Gossip Girl, cosa sappiamo sul reboot della serie tv

Gossip Girl è una delle produzioni più popolari degli ultimi anni, nel corso delle sue sei stagioni la serie ha appassionato milioni di telespettatori diventando un fenomeno mediatico a livello mondiale. Il successo di Gossip Girl non ha soltanto permesso la realizzazione di un prodotto che ancora oggi è nel cuore di tanti ma ha anche lanciato la carriera di attori divenuti ora alcuni dei volti più amati e celebri di Hollywood.

Gossip Girl: gli attori

Il primo nome che viene immediatamente associato alla serie è indubbiamente quello della bellissima Blake Lively, classe 1987, oggi felicemente in attesa del terzo figlio dall’attore Ryan Reynolds.

Se la ragazza (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) ha avuto un grande successo in ambito sentimentale, anche la carriera non è stata da meno, infatti l’attrice ha spiccato il volo diventando uno dei nomi di punta dell’industria cinematografica internazionale, tra le sue pellicole più famose troviamo “Paradise Beach - Dentro l'incubo”, “Un piccolo favore” e “Le belve”.

Se il personaggio di Serena Van Der Woodsen ha portato fortuna a Blake, quello di Blair Waldorf non è stato da meno per Leighton Meester. L’attrice americana, classe 1986, ha continuato il suo percorso artistico spaziando tra cinema, televisione e musica, infatti Leighton ha anche pubblicato il disco “Heartstrings” e collaborato con i Cobra Starship nel brano “Good Girls Go Bad”, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre due milioni di copie.

Parallelamente anche gli altri attori principali del cast hanno continuato le loro carriere, tra loro troviamo Penn Badgley, Chace Crawford e Taylor Momsen.

Gossip Girl: il reboot

Negli ultimi giorni si è parlato molto del reboot di Gossip Girl e finalmente sono arrivate le prime indiscrezioni su ciò che potremo vedere. Il magazine Deadline ha riportato alcune dichiarazioni fatte da Josh Schwartz, uno dei creatori della serie, che ha recentemente discusso di questo nuovo progetto insieme a Stephanie Savage, collega nella produzione.

Josh ha ammesso: “Sono circa due anni che Stephanie e io discutiamo di questa cosa, abbiamo visto molti show ritornare e alcune persone ce lo hanno chiesto sui social. Abbiamo pensato che una versione con gli attori cresciuti, a prescindere dalla difficoltà di averli, non avrebbe avuto molto senso in quanto un gruppo di adulti controllati da ‘gossip girl’”.

Josh non ha però escluso la possibilità di rivedere il cast storico all’interno della serie: ”Qualora volessero essere coinvolti in qualche modo, gliel’abbiamo già comunicato, ameremmo renderli partecipi ma non abbiamo voluto rendere la loro partecipazione una condizione. Sarebbe bello rivederli di nuovo”.

Gossip Girl: la trama

Il magazine ha anche rivelato alcuni dettagli sulla trama, infatti i nuovi episodi partiranno otto anni dopo l’ultimo episodio per raccontare le nuove vicissitudini di un gruppo di adolescenti che si ritroveranno ad avere a che fare anche con i social network.