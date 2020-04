Elisabetta Canalis , classe 1978, ha conquistato i social con il video del suo allenamento condiviso su Instagram . Al momento il filmato conta quasi mezzo milione di visualizzazioni, scopriamolo insieme.



di Matteo Rossini

Elisabetta Canalis è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo del Bel paese. Dal suo debutto ad oggi la showgirl e attrice ha inanellato un successo dietro l’altro, vediamo insieme il video del suo allenamento che al momento conta più di 450.000 visualizzazioni su Instagram. Elisabetta Canalis: la carriera Elisabetta Canalis (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) nasce il 12 settembre 1978 a Sassari, dopo il conseguimento della maturità classica la ragazza si trasferisce a Milano partecipando ad alcuni casting per poter entrare nel mondo dello spettacolo fino al suo debutto avvenuto nel settembre del 1999 al fianco di Maddalena Corvaglia. Negli anni successivi la showgirl aumenta sempre di più la sua popolarità divenendo una delle celebrity più popolari del Bel paese, infatti Elisabetta Canalis debutta sia alla conduzione di programmi televisivi sia nel mondo della recitazione, tra le pellicole più famose a cui prende parte troviamo “Natale a New York” con Christian De Sica, “La seconda volta non si scorda mai” con Alessandro Siani e “La fidanzata di papà” con Massimo Boldi.

Elisabetta Canalis: la vita sentimentale

Parallelamente, la vita sentimentale della showgirl ha sempre tenuto banco sui principali magazine, prima per la lunga relazione con Christian Vieri, recentemente diventato papà per la seconda volta, in seguito per la storia con George Clooney.

Negli ultimi anni Elisabetta Canalis ha deciso di trasferirsi a Los Angeles seguendo così il suo cuore e l’amore per Brian Perri con cui è convolata all’altare nel settembre del 2014; un anno dopo la coppia ha dato il benvenuto alla piccola Skyler Eva.

Elisabetta Canalis: il video dell’allenamento

Elisabetta Canalis vanta anche un grade seguito social, infatti il suo profilo Instagram conta più di due milioni e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra momenti di relax con la famiglia e impegni lavorativi. Poche ore fa la showgirl ha pubblicato un post che ha subito fatto il pieno di consensi.

Il filmato, dalla durata di pochi secondi, vede la conduttrice impegnata in un allenamento in casa, al momento il video conta più di 450.000 visualizzazioni e oltre 30.000 like.